إيطاليا : انخفاض عدد زوار المتاحف في 2020

(أنسامد) - فبراير 21 - روما - على الرغم من القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، الا أن 92% من المتاحف الإيطالية ظلت مفتوحة أمام الجمهور في عام 2020، حتى وإن كان ذلك بشكل جزئي.



ومع ذلك، تراجع عدد زوار المتاحف الإيطالية في 2020، مسجلا انخفاضا بلغت نسبته 72% مقارنة بعام 2019، وذلك وفقا لتقرير صادر عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).



وأوضح التقرير أن عدد زوار المتاحف الإيطالية بلغ 36 مليون زائر في عام 2020، مقابل ما يقرب من 130 مليون زائر في العام السابق، منوها أن 8% من المتاحف ظلت مغلقة بعد انتهاء فترة الحظر.



وأضاف المعهد الوطني للإحصاء أن 7 متاحف من أصل 10 (73%) نجحت في الترويج لزيارتها عبر شبكة الإنترنت، مما أدى إلى زيادة المبادرات والخدمات الرقمية التي كانت متاحة بالفعل في فترة ما قبل الجائحة.



(أنسامد).



