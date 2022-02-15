إيطاليا: التماثيل النصفية التسعة لمايكل أنجلوفي معرض فلورنسا

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - فرصة لا تعوض لمحبي منحوتات الفنان الإيطالي مايكل أنجلو، إذ سيجمع معرض فلورنسا الذي بدأ اليوم الثلاثاء، الـ 9 تماثيل النصفية للفنان الإيطالي.



التماثيل النصفية التسعة لمايكل أنجلو، التي ستظهر في المعرض الذي تنظمه أكاديمية فلورنسا حتى 19 يونيو المقبل، كان قد تم جمعها من قبل صديقه وتمليذه دانييلي دا فولتيرا.



ولإحضارها للمعرض، تم جمع هذه التماثيل من العديد من الأماكن والمتاحف، من بينها متاحف أجنبية، مثل متحف اللوفر ومتحف جاك مار أندريه في باريس.



وخضعت التماثيل لعلمية رقمنة، وتم طباعتها ثلاثيا لتحليل اختلافاتها وألوانها.



ويعد دانييلي دا فولتيرا، من أبرز الشخصيات التي ساهمت في جمع فن مايكل أنجلو، وكان أيضا رساما ونحاتا إيطاليا.



وارتبط دا فولتيرا، بقوة بمايكل أنجلو، حتى أن بعض أعماله قد تأثرت بأستاذه.



وبعد وفاة مايكل أنجلو، تم التعاقد مع دا فولتيرا لتغطية الأعضاء التناسلية للوحة الجدارية لمايكل أنجلو "الحساب الآخير". (أنسامد).



