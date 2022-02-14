إيطاليا : ليفورنو تنظم معرضا عن فيتوري جروبيسي

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - تنظم مدينة ليفورنو الإيطالية في الفترة من 8 أبريل إلى 10 يوليو معرضًا في متحف المدينة عن أعمال الفنان والرسام الايطالي فيتوري جروبيسي (1851-1920).



يقام المعرض الذي يحمل عنوان "فيتوري جروبسي، فنان مفكر وإرثه" برعاية مؤسسة ليفورنو للفن والثقافة وبلدية ليفورنو.



يطرح المعرض فكرة الانفتاح الدولي بين الانقسام والرمزية، ويجمع في تسعة أقسام لوحات لجروبيسي ولوحات أخرى قام بجمعها، بالإضافة إلى أعمال وصور أخرى لم تنشر من قبل.



وهكذا يتبع المعرض عدة خيوط متوازية حول جروبيسي وشغفه، واختياراته في الحياة، والبيئات الإيطالية والعالمية التي كان يتردد عليها، والفن في عصره.



فيتوري جروبيسي دي دراجون (15 أكتوبر 1851 - 4 أغسطس 1920) كان إيطالي رسام وناقد فني وصاحب معرض فني كان مسؤولاً إلى حد كبيرعن إدخال النظريات البصرية لـ الانقسام إلى الرسم الإيطالي.



أثرت كتاباته ولوحاته على جيل من الرسامين الإيطاليين في أواخر القرن التاسع عشر.



ساعد في تنظيم أول معرض كبير للرسم التقسيمي الإيطالي في بريرا تينالي في ميلانو.



تدهورت صحته بعد عام 1910 ، وخلال العقد الأخير من حياته ، اضطر إلى التخلي عن الرسم تمامًا و توفي في منزله في ميلانو عام 1920.



(أنسامد).



