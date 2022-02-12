زيادة حوالي 43% في زائري متحف أوفيزي الايطالي العام الماضي

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - أعلن متحف أوفيزي الإيطالي في مدينة فلورنسا أنه استقبل 1.7 مليون زائر لمعارضه في عام 2021، بزيادة قدرها 42.7% مقارنة بالعام السابق الذي شهدت فيه البلاد فترات إغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.



وفقا لبيان صحفي، ارتفع عدد الزائرين لمعرض التماثيل واللوحات في مبنى فاساري، وحدائق بوبولي وقصر بيتي.



وارتفع حجم الإيرادات أيضا من 9.8 مليون يورو في عام 2020 إلى 14.7 مليون يورو العام الماضي، مسجلا زيادرة قدرها 50.3%، مع زيادة إيرادات التذاكر بنسبة 58.9%، لترتفع من 7.4 مليون يورو إلى 11.8 مليون يورو.



من جهته، قال إيكي شميدت، مدير معرض أوفيزي، إن هذه الأرقام المشجعة والاستثنائية ترجع إلى العمل المتواصل الذي يتم تنفيذه حتى في أصعب فترات الإغلاق. (أنسامد).



