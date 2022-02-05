إيطاليا : معرض ميلانو لفن التصوير في ابريل

YK9 (أنسامد) - فبراير 5 - روما - يعود معرض ميلانو لفن التصوير الإيطالي ليقام في موعده المعتاد في الربيع، من 28 أبريل وحتى الأول من مايو 2022 في دورته 11 التي ستقام في مركز المعارض فييري دي بارما، ويهدف إلى أن يصبح أحد أهم المعارض في العالم.



سيُقام المعرض الإيطالي، المخصص بالكامل للصور الفوتوغرافية، على مساحة تزيد عن 7000 متر مربع مخصصة للاشكال الفنية المعاصرة.



يقول فابيو كاستيلي ولورنزا كاستيلي، القائمين على المعرض : يتحد معرض ميلانو لفن التصوير وفييري دي بارما بهدف إعطاء مزيد من الزخم لعالم التصوير الفوتوغرافي، وجذب الاستثمارات ليس فقط من هواة الجمع والمشترين الدوليين، ولكن أيضًا لتعزيز اهتمام الجمهور المتحمّس للفن، على وجه الخصوص فن التصوير الفوتوغرافي. (أنسامد).



