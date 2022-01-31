إيطاليا : ترميم كنيسة سانت أجاتا في بيزا

(أنسامد) - يناير 31 - روما - أنهت بلدية بيزا بإقليم توسكانا الإيطالي، ترميم كنيسة سانت أجاتا التي تعود للقرون الوسطى، والتي ستصبح معلما إضافيًا ضمن المعالم التاريخية للمدينة والمسارات السياحية بها.



الكنيسة مملوكة لبلدية بيزا، وكانت تحتاج للترميم منذ سنوات، إذ تكلف مشروع الترميم 348 ألف يورو، 75% منها ممولة من قبل مؤسسة بيزا.



قال عمدة مدينة بيزا ميشيل كونتي : إن كنيسة سانت أجاتا التي تعود للقرون الوسطى تحظى بسياق تاريخي ذات أهمية كبيرة، وتقع بجوارها أيضًا كنيسة سانت أنطونيو، التي تم تخصيص تمويل بقيمة 900 ألف يورو لتطويرها.



وأضاف : والآن علينا أن نعمل على تعزيز هذه المساحة الجديدة، وإدراجها في المسارات السياحية للمدينة، واستغلالها في المبادرات الثقافية.



ويعود بناء كنيسة سانت أجاتا إلى القرن الحادي عشر، على يد الرهبان، كطريقة للاحتفال وإحياء ذكرى انتصار عسكري لبيزا على الباليرميون. وتتميز الكنيسة بشكلها ثماني الأضلاع والنوافذ المائلة، والأطراف المميزة التي تتخذ الشكل الهرمي. (أنسامد).



