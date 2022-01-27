إيطاليا: حديقة ألتا مورجيا تشتري "القلعة غير المرئية"

(أنسامد) - يناير 27 - روما - بدأت حديقة لألتا مورجيا الوطنية، الواقعة في بواليا، إجراءات شراء قلعة جارانيوني، Garagnone، الواقعة في سبيناتزولا، من خلال ممارسة حق الاسترداد.



وتعرف قلعة جارانيوني، بأنها القلعة غير المرئية، وهي جزء من ثالوث المعالم الأثرية في المنطقة وتشمل قلعة ديل مونتي، في أندريا، وقلعة جرافينا في بوليا.



وتقع القلاع الثلاثة في المنتزه وتم انشائهم بأوامر من الامبراطور فريدريك الثاني.



وبنيت قلعة جارانيوني، لأغراض دفاعية في عام 1220، ولا تزال حتى اليوم أطلال القلعة موجودة في التلال.



ويعلق رئيس حديقة ألتا مورجيا الوطنية على عملية الشراء بالقول إن الهدف هو تنظيم جميع عوامل الجذب في المنتزه، والتي تعد حديقة جارانيوني جزء لا يتجزأ منها، موضحا أن إعادة شرائها من قبل المؤسسة هو جزء من عملية استعادة وتعزيز التراث البيئي والمناظر الطبيعية والتاريخية والثقافية في ألتا مورجيا. (أنسامد).



