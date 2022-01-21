كتاب يحكي عن بارما عاصمة الثقافة الإيطالية

(أنسامد) - يناير 21 - روما - صدر كتاب حول اختيار مدينة بارما عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2020-2021، وهو عبارة عن مجلد مصور يضم 256 صفحة ويبلغ سعره 25 يورو.



ويجمع الكتاب الأسباب والمبادرات التي أُطلقت خلال تلك الفترة، ويستعرض الموضوعات والأحداث التي صاحبت بناء الهوية الجديدة لمدينة بارما.



يروي المجلد، المتاح في المكتبات، الإجراءات الملموسة خلال السنوات الأربع الأخيرة من الحياة الثقافية لمدينة بارما، من العمل التآزري للمؤسسات والهيئات الثقافية والجمعيات والشركات الخاصة، إلى الاستثمارات في الخدمات والبنى التحتية، وصولاً إلى إنشاء هوية بصرية جديدة للمدينة. (أنسامد).



