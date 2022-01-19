معرض فنان نيويورك هارينج في بيزا حتي الربيع القادم

(أنسامد) - يناير 19 - روما - اعتبارًا من 18 يناير وحتي الربيع القادم يقام في بيزا المعرض الرئيسي المخصص لفنان نيويورك كيث هارينج تحت عنوان إنه "كيث عاد إلى بيزا!" حيث توجد جداريته "توتوموندو" في قصر بلو.



تم تنظيم المعرض بالتعاون بين قصر بلو ومؤسسة بيزا وموندو موستري والبلدية لنتذكر الرابطة الخاصة التي كانت تربط بين هارينج وبيزا في الأشهر الأخيرة من حياته القصيرة ، عندما وصل إلى المدينة في صيف عام 1989 لإنشاء جدارية شهيرة على الجدار الخارجي لدير سانت أنطونيو.



بالنسبة لمستشار الثقافة بييرباولو مانياني ، فإن هذا "اعتراف بالأهمية التي يوليها المعرض الذي يقام حاليًا في قصر بلو للمدينة والذي يجذب الزوار من جميع أنحاء إيطاليا: أردنا المشاركة في الحدث الثقافي ، مما يساعد على إنشاء المسار المثالي الذي يرافق أولئك الذين يصلون إلى بيزا من المحطة إلى المتحف ، مروراً بجدارية توتوموندو ".



المعرض ، برعاية كاورو ياناس ، كبير أمناء مجموعة ناكامورا كيث هارينغ ، يقدم أكثر من 170 عملاً للفنان الأمريكي تنتمي إلى المجموعة الشخصية لكازو ناكامورا ، الموجودة في المتحف المخصص للفنان في اليابان. (أنسامد).



