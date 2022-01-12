Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
سفر و سياحة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

سفر و سياحة - ثقافة
عرض مذبح الالهة انوكيت بالمتحف المصري في تورينو
    (أنسامد) - يناير 12 - روما - يبدأ المتحف المصري بتورينو يوم الجمعة القادم عرض "مذبح الآلهة أنوكيت" ، برعاية باولو ديل فيسكو عالم آثار متحفي منذ عام 2014 بالاضافة الي خبراته الكبيرة في مجال التنقيب في إيطاليا و سوريا و المملكة العربية السعودية ومصر والسودان.

    اقيم في وسط المعرض ، يوجد مذبح خشبي صغير يعود تاريخه إلى عصر الفرعون رمسيس الثاني (1279-1213 قبل الميلاد) ، وهو مخصص للإلهة أنوكيت وآلهة أخرى كانت تُعبد في المركز الديني لإلفانتينا ، بالقرب من أسوان ، في جنوب مصر .

    يعتبر هذا المذبح في حالة حفظ ممتازة والدليل علي ذلك وجود رواق بلونين على الواجهة وزخارف الجدران وهي من العناصر التي تجعل الحرفة شيئًا فريدًا من نوعه.

    أنوكيت كانت الإلهة المصرية القديمة لشلالات النيل والنوبة السفلى بشكل عام ، وتعبد بشكل خاص في إلفنتين بالقرب من الشلال الأول.

    (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    سوء الاحوال الجوية: نورتشا تحت الثلوج لكن الحياة لا تتوقف

    ألبوم الصور