قوس السلام في ميلانو الي شبكة ميتافيرس

(أنسامد) - يناير 12 - روما - يدخل قوس السلام الموجود في
ميلانو الي شبكة ميتافيرس ثلاثية الابعاد وهو بذلك يعتبر اول نصب
تذكاري في العالم يتم الترويج له بواسطة اكبر جاليري للفنون معترف
به و هو ريزوند ارت .
وتعمل هذه الشبكة علي ضمان تدفق مذهل للصور المرئية للجميع ، تم
إنشاؤه بواسطة نظام ذكاء اصطناعي متطور لنشر التاريخ والثراء
الثقافي الايطالي من خلال عرض أكثر من 20000 عمل فني لأكثر من 320
فنانًا ، من الفن البيزنطي إلى الفن الإيطالي المعاصر ، إلى جانب
المعرض السنوي بيانات خريطة السماوات الإيطالية التي جمعتها وكالة
ناسا وجميع التراث الايطالي الأدبي الرقمي: بفضل منحوتة البيانات
الموحية بزاوية 360 درجة من قبل مجموعة Ouchhh الدولية .
تم فحص النصب التذكاري اليطالي لمدة 3 أيام بين نهاية وبداية العام
(30 و 31 ديسمبر و 1 يناير ) وسيكون أول نصب تذكاري في العالم يدخل
ميتافيرس (أنسامد).