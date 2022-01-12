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قوس السلام في ميلانو الي شبكة ميتافيرس
    (أنسامد) - يناير 12 - روما - يدخل قوس السلام الموجود في ميلانو الي شبكة ميتافيرس ثلاثية الابعاد وهو بذلك يعتبر اول نصب تذكاري في العالم يتم الترويج له بواسطة اكبر جاليري للفنون معترف به و هو ريزوند ارت .

    وتعمل هذه الشبكة علي ضمان تدفق مذهل للصور المرئية للجميع ، تم إنشاؤه بواسطة نظام ذكاء اصطناعي متطور لنشر التاريخ والثراء الثقافي الايطالي من خلال عرض أكثر من 20000 عمل فني لأكثر من 320 فنانًا ، من الفن البيزنطي إلى الفن الإيطالي المعاصر ، إلى جانب المعرض السنوي بيانات خريطة السماوات الإيطالية التي جمعتها وكالة ناسا وجميع التراث الايطالي الأدبي الرقمي: بفضل منحوتة البيانات الموحية بزاوية 360 درجة من قبل مجموعة Ouchhh الدولية .

    تم فحص النصب التذكاري اليطالي لمدة 3 أيام بين نهاية وبداية العام (30 و 31 ديسمبر و 1 يناير ) وسيكون أول نصب تذكاري في العالم يدخل ميتافيرس (أنسامد).

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