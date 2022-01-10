ألاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لوفاة أنطونيو كانوفا

(أنسامد) - يناير 10 - روما - تستعد العديد من المؤسسات
الايطالية للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لوفاة أنطونيو كانوفا
،وهو الفنان الذي حول الرخام إلى لحم وعاطفة في صورة كيوبيد وسيكي
، البراعة المتناغمة والأناقة الحسية لتمثال باولينا بورغيزي.
دائمًا ، في كل خليقة ، نفس كمال الأشكال ، كسيارة مثالية للجمال
الأبدي. ..والتي مثلها
النحات والرسام ، المولود في بوساغنو عام 1757 وتوفي في البندقية
عام 1822 ، كانوفا هو المعلم الإيطالي للكلاسيكية الجديدة:
..عبقريته بلا منازع ، القادر على صنع روائع تجد مكانًا لها في أهم
المتاحف في العالم ، من متحف اللوفر إلى متحف الإرميتاج .
بعد إنشاء اللجنة الوطنية للاحتفال بالمئوية الثانية لوفاته في
منتصف شهر ديسمبر تم تخصيص حوالي 157 ألف يورو من الأموال العامة ،
ننتظر الآن تحديد جميع الأحداث التي سيتم اعتمادها لتكريم نحات
البندقية. (أنسامد).