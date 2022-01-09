إعادة افتتاح متحف باراكو بعد 20 عامًا من الإغلاق

(أنسامد) - يناير 9 - روما - تم إعادة افتتاح متحف جيوفاني باراكو، الواقع في شارع كورسو فيتوريو إيمانويل الثاني، في العاصمة الإيطالية روما، اعتبارا من 6 يناير الجاري، بعد أكثر من 20 عامًا من الإغلاق.



وتم افتتاح المتحف الواقع في الطابق السفلي، بعمق 4 أمتار، للزوار بطريقة مبتكرة بفضل مشروع Li-Fi التجريبي، أو ما يعرف باسم Light Fidelity (تكنولوجيا نقل البيانات عن طريق الضوء)، التي ستسمح للجمهور باستكشاف مجموعة مختارة من القطع من المجموعة الدائمة للتماثيل القديمة.



وسيتمكن الزوار بفضل هذه التقنية من استكشاف المساحات المخفية منذ فترة طويلة لمنزل من القرن الرابع الميلادي مع الهواتف الذكية في متناول اليد، ومشاهدة الأعمدة والأرضيات الرخامية والنوافير وطاولة الأثقال المحفوظة بشكل استثنائي.



ستشمل التجربة، التي تمتد حتى شهر فبراير، 14 نقطة مهمة في مسار المتحف، 9 منها في الغرف في الطابق الأرضي والطابق الأول و 5 في المنزل (الذي سيفتتح بشكل استثنائي كل يوم، ما عدا الاثنين ، حتى 9 يناير، وبعد ذلك حتى نهاية فبراير، فقط في عطلات نهاية الأسبوع).



(أنسامد).



