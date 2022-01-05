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البندقية .. موكب عيد الغطاس على برج الساعة
    (أنسامد) - يناير 5 - روما - تحتفل مدينة البندقية بموكب مجوس عيد الغطاس على برج الساعة حيث يتكرر الحدث مرتين في السنة اولهما موعد 6 يناير في تمام الساعة 12 ظهرا .

    تعتبر رؤيتهم حدثًا نادرًا ، بعد كل شيء يخبرنا التاريخ بمرورهم.

    في البندقية ، يتم تمثيل المجوس بالتماثيل التي تشير إلى الساعة 12 من برج الساعة في ساحة سان ماركو: موكب بطيء حدث منذ القرن السادس عشر وهو جزء من الاحتفالات بالذكرى 1600 للمدينة.

    لمشاهدة العمل الفني الذي يتزامن مع عيد الغطاس ، يجب أن تكون في ساحة سان ماركو في مناسبتين فقط: الساعة 12 ظهرًا يوم 6 يناير ، أو في يوم الصعود. يكفي البحث عن واحدة من أشهر العلامات المعمارية لمدينة البندقية ، البرج ذو الساعة الفلكية الكبيرة ، تحفة فنية وهندسية ميزت الحياة ومرور الزمن في المدينة على البحيرة لمدة خمسمائة عام .

    انها تماثيل خشبية ميكانيكية: ملاك يعزف على البوق والمجوس الثلاثة الذين جرهم آلية السكك الحديدية على طول منصة نصف دائرية فوق الاتصال الهاتفي ، يخرجون من لوحة الساعات ، ويمرون أمام العذراء و المسيح طفلا ثم يعودون إلى البرج من خلال اللوحة الجانبية للدقائق الموجودة على الجانب الآخر من الساعة ..التماثيل ليست هي التماثيل الأصلية لعام 1499 ولكنها نسخة منها ، صنعها جيوباتا ألفيرو عام 1755.

    في عام 1499 ، عندما تم بناء البرج ، تم تصوير المجوس الثلاثة والملاك مع البوق للخروج في أي ساعة من الطابق الثاني واستعراض الموكب أمام تمثال العذراء. ومع ذلك ، أدى التعقيد الدقيق للآلية والتآكل إلى تقليل وتيرة موكب المجوس. ..بعد إنشاء الجهاز الجديد وإعادة صنع جهاز الموكب بواسطة بارتولوميو فيراتشينا ، تم إعادة تشغيل المجوس بنفس الآلية التي لا تزال تجعلهم يتحركون اليوم بمناسبة احتفالات عيد الغطاس والصعود. (أنسامد).

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