البندقية .. موكب عيد الغطاس على برج الساعة

(أنسامد) - يناير 5 - روما - تحتفل مدينة البندقية بموكب مجوس
عيد الغطاس على برج الساعة حيث يتكرر الحدث مرتين في السنة اولهما
موعد 6 يناير في تمام الساعة 12 ظهرا .
تعتبر رؤيتهم حدثًا نادرًا ، بعد كل شيء يخبرنا التاريخ بمرورهم.
في البندقية ، يتم تمثيل المجوس بالتماثيل التي تشير إلى الساعة 12
من برج الساعة في ساحة سان ماركو: موكب بطيء حدث منذ القرن السادس
عشر وهو جزء من الاحتفالات بالذكرى 1600 للمدينة.
لمشاهدة العمل الفني الذي يتزامن مع عيد الغطاس ، يجب أن تكون في
ساحة سان ماركو في مناسبتين فقط: الساعة 12 ظهرًا يوم 6 يناير ، أو
في يوم الصعود. يكفي البحث عن واحدة من أشهر العلامات المعمارية
لمدينة البندقية ، البرج ذو الساعة الفلكية الكبيرة ، تحفة فنية
وهندسية ميزت الحياة ومرور الزمن في المدينة على البحيرة لمدة
خمسمائة عام .
انها تماثيل خشبية ميكانيكية: ملاك يعزف على البوق والمجوس
الثلاثة الذين جرهم آلية السكك الحديدية على طول منصة نصف دائرية
فوق الاتصال الهاتفي ، يخرجون من لوحة الساعات ، ويمرون أمام
العذراء و المسيح طفلا ثم يعودون إلى البرج من خلال اللوحة
الجانبية للدقائق الموجودة على الجانب الآخر من الساعة ..التماثيل
ليست هي التماثيل الأصلية لعام 1499 ولكنها نسخة منها ، صنعها
جيوباتا ألفيرو عام 1755.
في عام 1499 ، عندما تم بناء البرج ، تم تصوير المجوس الثلاثة
والملاك مع البوق للخروج في أي ساعة من الطابق الثاني واستعراض
الموكب أمام تمثال العذراء. ومع ذلك ، أدى التعقيد الدقيق للآلية
والتآكل إلى تقليل وتيرة موكب المجوس. ..بعد إنشاء الجهاز الجديد
وإعادة صنع جهاز الموكب بواسطة بارتولوميو فيراتشينا ، تم إعادة
تشغيل المجوس بنفس الآلية التي لا تزال تجعلهم يتحركون اليوم
بمناسبة احتفالات عيد الغطاس والصعود. (أنسامد).