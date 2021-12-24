حمامات كاراكلا : افتتاح استثنائي في 27 ديسمبر

(أنسامد) - ديسمبر 24 - روما - مع الاحتفال بعطلة عيد الميلاد، سيتم فتح موقع حمامات كاراكلا الاثري في 27 ديسمبر، في يوم الإغلاق المعتاد، يوم الاثنين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لإتاحة الفرصة لسكان روما والسياح للاستمتاع بهذا الموقع الضخم في روما.



سيكون من الممكن أيضًا زيارة الممرات الأرضية ومعبد ميثرا، المغلقان عادةً خلال فترة الشتاء، خلال يوم مخصص لأولئك الذين ما زالوا لا يعرفون أو يرغبون في العودة إلى أهم محطة حرارية في روما القديمة، والتي افتتحها ماركوس اوريليوس انطونيوس المعروف باسم كاراكلا عام 216 ميلادية.



تقول دانييلا بورو المشرفة على الموقع : تمثل حمامات كاراكلا - مع تناوب الفصول - مشهد رائع من الألوان، مع الهياكل المعمارية الرائعة والفسيفساء الجميلة التي لا تزال في موقعها الأصلي مع الحديقة الكبيرة، ما يسمح بالزيارة بأمان تام، ومع ضوء الخريف والشتاء تكتسب سحرًا خاصًا للغاية. ولهذا أردنا أن نقدم فرصة أخرى لزيارتها. (أنسامد).



