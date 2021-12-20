كوفيد..تحديد الزيارات لمنزل جولييت..والحجز مسبق

(أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - قامت ادارة منزل جولييت عشيقة روميو بفرض اجراءات علي زيارة البيت من خلال فرض حجز اجباري من فيرونا لدخول فناء المنزل مع فرض تحكم آلي في الوقت الحقيقي لتدفق الزوار. وبفضل التكنولوجيا ، تضع الإدارة حداً لمشاكل الديكور والأمان العام المرتبطة بالعديد من الزوار الذين يذهبون إلى موقع المتحف .



تحكم آلي في الوقت الحقيقي لتدفق الزوار. وبفضل التكنولوجيا ، تضع الإدارة حداً لمشاكل الديكور والأمان العام المرتبطة بالعديد من الزوار الذين يذهبون إلى موقع المتحف ، وأيضاً في مواجهة الإجراءات التي تمليها جائحة كوفيد.



إن سعة فناء منزل جولييت (حيث لا يزال الدخول مجانيًا) هي قضية حرجة معروفة منذ زمن طويل ، وتفاقمت بسبب الوباء والحاجة إلى ضمان التباعد الاجتماعي وكذلك الطوارئ للزوار. الحل الذي تبنته البلدية بإعادة الافتتاح النهائي لمتاحف المدينة في نهاية شهر مايو ، بعد التوقفات التي فرضتها كوفيد مع احتواء الزوار في صف منظم بين عمودين فاصلين ، تجنب بالتأكيد التجمعات غير المنظمة خارج الفناء ، ولكن ومع ذلك ، لم يحل مشكلة الطوابير الطويلة للمواطنين والسائحين الذين يصطفون في انتظار دورهم للدخول.



الآن نقطة التحول ، بفضل الأجهزة التكنولوجية المناسبة التي لن تسمح فقط بحجز التذكرة عبر الإنترنت ولكنها ستوفر أيضًا إشارة دقيقة لوقت الزيارة. (أنسامد).



