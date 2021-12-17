افتتاح المتحف الافتراضي للعرائس في بولونيا

(أنسامد) - ديسمبر 17 - روما - سيتم افتتاح "المتحف الافتراضي للعرائس ببولونيا " في 19 ديسمبر الساعة 4 مساءً، وسيتم بث حفل افتتاح المتحف مباشرةً على قناة اليوتيوب التابعة لجمعية Burattini في بولونيا، وسيكون الدكتور بالانزون الشهير هو مرشد حفل الافتتاح.



ستكون زيارة المتحف الافتراضي للعرائس في بولونيا متاحة عبر شبكة الإنترنت مع جولات افتراضية مباشرة عبر موقع burattiniabologna.it.



تقوم الجولة على سلسلة من المعروضات والصور من مجموعات خاصة، بما في ذلك تلك الخاصة بدُمى ريكاردو ومجموعة بيريتي بوجي التي تُظهر شخصية الفنان أيضًا كمحب شغوف لمسرح الدمى في بولونيا.



يقول ريكاردو بازاليا، محرك الدمى ومنسق المشروع أثناء عرض المشروع : من خلال الوصول من جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي الخاص بك، تبدأ الجولة الافتراضية بساحة ماجوري ثم تنتقل إلى المكان المخصص للتاريخ القديم للدمى في بولونيا، حيث يوجد مدخل المتحف.



في الداخل، يمكن زيارة ثماني غرف وإلقاء نظرة عليها بزاوية 360 درجة لاكتشاف الأعمال المعروضة، من الدمى والخلفيات والأشياء والنصوص والمراسلات القديمة. (أنسامد).



