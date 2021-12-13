معرض فوتوغرافي عن البداوة في الجزائر

(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - نظّم المعهد الثقافي الايطالي عرضًا أوليًا لمعرض الصور حول البدو الرحل الذي سيقام في الجزائر في النصف الأول من عام 2022 ، بمناسبة اليوم المعاصر.



المعرض الذي يحمل عنوان "عيون على الغد... الصور الفوتوغرافية الإيطالية الشابة في العالم" ، قدمه دانييلي دي لويجي وإيلاريا كامبيولي ، و اللذان قاما بعرض بعض المعاينات بالاضافة الي توضيح محتويات المشروع العام.



يعتبر مشروع "عيون على الغد... الصور الفوتوغرافية الإيطالية الشابة في العالم" هو مشروع مقدم من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالية وبلدية ريجيو إميليا ومخصص للترويج الدولي لأكثر الأبحاث إثارة للاهتمام في المشهد الفني عبر الملصقات والتصوير الفوتوغرافي الإيطالي.



يتضمن المشروع معرضًا مفصليًا كبيرًا وواسعًا في إحدى عشرة مدينة في العالم - أديس أبابا ، الجزائر ، برشلونة ، مكسيكو سيتي ، دبلن ، لا فاليتا ، ملبورن ، ميونيخ ، مونتيفيديو ، موسكو ، نيودلهي - قادر على اكتشاف المواهب الشابة في مجال التصوير الفوتوغرافي عبر الحدود و التي أصبحت أعمالهم وسيلة لربط القارات الخمس بشكل مثالي (أنسامد).



