قصر دوكالي بمدينة جنوى يدخل روبوتان إلى الخدمة

(أنسامد) - ديسمبر 12 - روما - قرر متحف قصر دوكالي بمدينة جنوى الإيطالية إدخال اثنين من الروبوت إلى الخدمة، سيكونان قادرين على الترحيب بالزوار وتسليتهم في أوقات الانتظار مع تقديم معلومات تاريخية عن القصر وكذلك تقديم بعض الألعاب والمرح.



يحمل الربوتان اسم كوستانتينو وقسطنطينة، ويبلغ ارتفاعهما حوالي 1.20 متر، وقادران على التحدث والفهم والتفاعل مع المشاعر، والتحرك بشكل مستقل والتعرف على الأصوات التي ستكون قادرة على التفاعل مع الزوار.



صرحت مديرة قصر دوكالي، سيرينا بيرتولوتشي أن هذه الروبوتات سوف تدخل الخدمة في مكتب التذاكر وفي المساحة الموجودة أمام مدخل المعارض للترفيه عن الزوار في طابور الانتظار.



وأضافت أن الروبوت كوستانتينو والروبوت قسطنطينة سيكونان قادرين على تقديم كافة المعلومات اللازمة عن المعارض والفاعليات، حيث يعرفان تاريخ المبنى، كما يمكنهما أيضًا اللعب والترفيه عن الأطفال. (أنسامد).



