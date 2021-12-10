معرض في جنوى لشخصيات ثقافية وفنية معاصرة

(أنسامد) - ديسمبر 10 - روما - تستضيف مدينة جنوى الإيطالية معرضا يضم صورا ل 48 شخصية ثقافية وفنية متميزة خلال العصر المعاصر، من جورج أورويل إلى إنغمار برغمان، من حنا أرندت إلى أوريانا فالاتشي، للفنانين من جنوى، مثل ديونيسيو دي فرانسيسكانتونيو، وسيرجيو ماسون، وفيتوريو موراندي.



يقام المعرض في الفترة من 17 ديسمبر 2021 إلى 16 يناير 2022 في القصر الإمبراطوري في جنوى. تنظم شبكة جمعيات Domus Cultura المعرض الذي صممته ونسقته الكاتبة والمنظمة الثقافية ميريام باستورينو والكاتب أندريا لومباردي.



يقول رودولفو فيفالدي، رئيس شبكة Domus Cultura في بيان له : نأمل أن تعمل المراجعة التي قدمناها على قراءة تاريخ القرن العشرين بمزيد من الوضوح، والنظر في أعمال 48 شخصية. (أنسامد).



