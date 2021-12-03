تقنيات المستقبل في قصر شيفانويا، في فيرارا

(أنسامد) - ديسمبر 3 - روما - يمكن للزاور التجول في الغرف التي تم تجديدها في متحف قصر شيفانويا في مدينة فيرارا الإيطالية بصحبة تطبيق يعمل كدليل شخصي للوسائط المتعددة، كما يمكنهم أيضًا رؤية واجهة المبنى تمامًا كما رآها سكان فيرارا في القرن الخامس عشر، مع ألوان وزخارف لم تعد موجودة اليوم.



هذه بعض الامكانات الجديدة المتاحة لزوار المتحف المدني، والتي أصبحت متوفرة بفضل سلسلة من التقنيات والمعدات المتطورة، التي ترغب فيها إدارة البلدية لجعل تجربة زيارة المتحف أكثر تفاعلية، بعد تجديده مؤخرًا وافتتاحه أمام الجمهور.



يتيح لك تطبيق Museum-Mix، الذي يمكن تحميله مجانًا عند الوصول إلى المتحف، زيارة المجموعات مع دليل شخصي حقيقي بين يديك. يتم دعم الزيارة من خلال الصوت الذي يحكي عن الغرف المختلفة والأشياء المعروضة. (أنسامد).



