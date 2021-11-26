إيطاليا : معرض في جنوة عن الفنان والرسام جيانيتو فيشي

(أنسامد) - نوفمبر 26 - روما - يستضيف متحف الأبرشية في مدينة جنوة الإيطالية معرضا عن أعمال الفنان والرسام الإيطالي جيانيتو فيشي في الفترة من 27 نوفمبر إلى 26 فبراير 2022، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده.



يقدم المعرض عبر رحلة في أعمال جيانيتو فيشي، عشرين من أعماله، تضم لوحات ورسومات ونقوش رائعة، للتعرف على فن فيشي، الذي خصصت له مدينة جنوة سلسلة من المبادرات ضمن مشروع معرض جيانيتو فيشي. كما يعرض موضوعات وشخصيات منفصلة، من سانتا لوسيا إلى سانتا كاترينا فيشي.



تقول باولا مارتيني، أمينة المتحف : يعد المعرض المخصص لجيانيتو فيشي جزءًا من عملية التقارب بين مجموعة المتحف والفن المعاصر، مضيفة أن متحف الأبرشية قد بدأ منذ بعض الوقت وباقتناع لارتباطه الجوهري بالمنطقة التي يستمد منها تميزه الفني والتاريخي.



(أنسامد).



