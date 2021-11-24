جوليا مانجوني تعيد كتابة اماكن في القلب

(أنسامد) - نوفمبر 24 - روما - يفتتح غدا الخميس 25 نوفمبر معرض جوليا مانجوني في جاليري ارت نوبل حيث تقوم باعادة التعبير عن الذاكرة والهوية المرتبطة باماكن في القلب قامت الفنانة بزيارتها والتعبير عنها .



مانجوني الفنانة البرازيلية الايطالية الثلاثينية تعرض لاول مررة في ميلانو مجموعة من اعمالها حيث قامت ابحاثها علي اعادة تفسير المناظر الطبيعية المألوفة من خلال عدسة تشمل السياق الريفي والتقنيات القديمة للحرف اليدوية مع تعزيزه بنتائج بحث معمق حول تاريخ المكان اولا وقبل كل شيء كيوكياريا حيث ولدت الفنانة وحيث عادت لتعيش فيه بشكل دائم . (أنسامد).



