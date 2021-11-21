إيطاليا : افتتاح قصر الملك إنزو أمام الجمهور

(أنسامد) - نوفمبر 21 - روما - بعد افتتاح الجزء العلوي من برج الساعة في مدينة بولونيا الإيطالية مؤخرا، سيتم إثراء العرض الثقافي لبولونيا خلال فترة أعياد الميلاد مع مرحلة أخرى بافتتاح قصر الملك إنزو أمام الزائرين، وهو أحد أبرز المعالم في المدينة.



سيتمكن الزوار من دخول القصر من خلال الجولات المصحوبة بمرشدين والتي يديرها مرشدون محترفون أو بشكل مستقل باستخدام دليل صوتي.



ستكون الزيارات متاحة من 4 ديسمبر إلى 8 ديسمبر ومن 23 ديسمبر إلى 9 يناير (باستثناء 25 ديسمبر) من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً.



ستتم الزيارات مع الالتزام بقواعد مكافحة فيروس كورونا.



يجب تقديم الشهادة الصحية الخضراء مصحوبة بوثيقة هوية عند الدخول لزيارة قصر الملك إنزو. سيتم بيع التذاكر عبر شبكة الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.bolognawelcome.com وعلى تطبيق الويب MyBologna وفي مكتب استعلامات بولونيا في ساحة ماجوري. (أنسامد).



