الاحتفال بالعيد الثمانين لاوفيسينا سانتا ماريا نوفيلا

(أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - بدات في الايام الماضية الاحتفالات بمرور 80 عاما علي انشاء معمل العطور الصيدلانية المعروف باسم اوفيسينا دي سانتا ماريا في مدينة فلورنسا حيث سيتم فتح المقر الاثري للزيارة.



كان ذلك في عام 1221 عندما حصل الرهبان الدومينيكان الذين وصلوا إلى فلورنسا قادمين من بولونيا على امتياز "سانتا ماريا إنتر فينس" ، وهي كنيسة صغيرة خارج أسوار المدينة ، إلى جانب بعض المنازل والأرض المزروعة كحديقة نباتية: ساليرنو ، مع 11 مشاركًا استقروا في تلك الأراضي ، مما أفسح المجال لانشاء 11 ورشة عطور صيدلانية في سانتا ماريا نوفيلا ، الذي يحتفل بمرور 800 عام على بدايته في 11 نوفمبر.



سيتم توجيه كبار الشخصيات وعشاق العلامة التجارية لاكتشاف الحديقة والحمام في منزل مارتيللي والشقق الصيفية والمغارة الاصطناعية لـقصر كورسيني واستوديو بييرو انتينولي وكنيسة روتشيلا . ومن المتوقع أيضًا وجود وجوه معروفة مثلفياميتتا سيجونيا ونيكوليتا رومانوف و لوكا كالفاني وتوسكا داكوينو.



بدأ هذا العمل في القرن السادس عشر من قبل الرهبان الدومينيكان ، وهو أشبه بمتحف أكثر من كونه متجرًا للعطور لأنه يضم مجموعة رائعة من العطور والإكسير العشبي والصابون التي تعتمد على الخل من بين كل الأشياء. (أنسامد).



