عرض تمثال "حلم البطل" في متحف نابولي الوطني للآثار

(أنسامد) - نوفمبر 14 - روما - سيتم عرض تمثال "حلم البطل" للفنان كريستيان ليبيرينو في حديقة متحف نابولي الوطني للآثار اعتبارًا من 20 نوفمبر ليصبح التمثال جزءًا من مجموعة المتحف الدائمة، حيث تبرع به رجل الأعمال جيانفرانكو داماتو.



صُنع التمثال الذي يبلغ ارتفاعه حوالي ثلاثة أمتار من الطين والجص والشمع قبل صبّه بالنحاس. كما يحتوي هذا العمل على أجزاء من القوارب المهجورة.



علق كريستيان ليبيرينو قائلا : عند صنعي للتمثال، استلهمت العمل من كنيسة سانتا ماريا ديلا ميزريكورديا، التي أُطلق عليها اسم ميزريكورديلا (Misericordiella)، تلك الجوهرة الصغيرة التي يعود تاريخها للقرون الوسطى البعيدة، والتي شهدت على مدار تاريخها الطويل فترات من الاندثار والازدهار.



تضم كنيسة سانتا ماريا ديلا ميزريكورديا مركزا للفن المعاصر، الذي يعد جزءا من شبكة المواقع الثقافية التابعة للمتحف ضمن مشروع Obvia. (أنسامد).



