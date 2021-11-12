إيرادات صناعة الفن تبلغ 1.46 مليار يورو في إيطاليا

(أنسامد) - نوفمبر 12 - روما - يبلغ حجم الإيرادات الذي تنتجه صناعة الفن في إيطاليا 1.46 مليار يورو، مع تأثير اقتصادي إجمالي على الأنشطة ذات الصلة يبلغ 3.78 مليار يورو، وفقا لمعهد Nomisma الايطالي للابحاث.



ووفقا لتقرير صدر عن معهد Nomisma تحت عنوان "الفن: قيمة الصناعة في إيطاليا"، وهو أول تقرير يركز على القطاع في إيطاليا : يوظف القطاع حوالي 36 ألف عامل في سلسلة الإنتاج بأكملها.



وعلى المستوى الأوروبي، تمثل إيطاليا 2% من السوق فيما يتعلق بقيمة مبيعات الأعمال الفنية، وترتفع هذه الحصة إلى 6% مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مع حوالي 4000 معرض للفن الحديث والمعاصر ودور المزادات.



يحقق كل يورو من المبيعات في سوق الفن في إيطاليا إيرادات 2.60، وفقا للتقرير. في عام 2019، بلغ حجم إيرادات دور المزادات والمعارض وتجار التحف 1.04 مليار يورو، بالإضافة إلى 420 مليون يورو من الخدمات اللوجستية والمنشورات والتأمين والمعارض والتعليم والترميم. (أنسامد).



