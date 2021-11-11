إيطاليا: حفلات منسقة في المقاهي والنوادي التاريخية الإيطالية

(أنسامد) - نوفمبر 11 - روما - فرصة جميلة لمحبي الموسيقى الإيطالية والمقاهي والنوادي والأماكن التاريخية السبت المقبل، 13 نوفمبر المقبل، إذ يمكنهم الحضور في حفلات يتم تنظيمها في العديد من الأماكن التاريخية حول العالم، بمناسبة اليوم الوطني للأماكن التاريخية.



ولأول مرة في التاريخ تفتح الأماكن التاريخية في إيطاليا أبوابها من أجل حفلات منظمة، في 13 نوفمبر، لإحياء اليوم الوطني المخصص للأماكن التاريخية.



الكثير من الأماكن التي سوف تستضيف هذه الحفلات الموسيقية، فمن مجمع بدروكي في مدينة بادوا، والمقهى اليوناني في روما وفلوران في فينيسيا إلى كوفا في ميلان.



إلى جانب ذلك، فهناك مقهى جيوب روسي في فلورنسا، التي يعود تاريخها إلى بداية القرن العشرين والمشهورة بروادها من الأدباء والمثقفين، وكذلك مطعم أوستي سسكورو فينسترويرت في بريكس، بشمال إيطاليا.



يوضح أنريكو ماجنيس، رئيس الهيئة الإيطالية للأماكن التاريخية، "كوكتيل من المشروبات الممتاز، لا يمكن الحصول عليه إلا بجانب آلات موسيقية رائعة"، متابعا، "في إيطاليا، لدينا العديد من الامتيازات، بداية من جميع هذه الأماكن التاريخية".



يوضح المسؤول أن اليوم الوطني يشمل زيارات موجهة وحفلات في 75 مكان من بينها فنادق ومطاعم ومقاهي أدبية وغيرها. (أنسامد).



