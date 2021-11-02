فن حديث-معرض: جاليريا روماني حتي نصف فبراير

(أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - يقام من الان و حتي منتصف فبراير
القادم معرض روما حول الحركة الفنية في النصف الاول من القرن و
التي تاسس جوهرها علي الرغبة في التميز في جاليريا الروماني في
موقعها غير بعيد عن ميدان دي سبانيا .
يعمل المعرض علي المقارنة بين اعمال كل من جياكومو بالا و بيكاسو و
اعمال كاندينيسكي مع كارا و بول كليي و ديبيرو مع ماسون .يقدم
المعرض 60 قطعة فنية تتبع كلها لماسيمو كابري و هو من اشهر جامعي
التحف الفنية و اكبر ممولي القاعات الفنية تحت ادارة ابنته
فرانشيسكا.
الاعمال التي يضمها المعرض تمثل حقبة فنية صاخبة بين الفن الحديث و
السريالي و التجريدي. (أنسامد).