فن حديث-معرض: جاليريا روماني حتي نصف فبراير

(أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - يقام من الان و حتي منتصف فبراير القادم معرض روما حول الحركة الفنية في النصف الاول من القرن و التي تاسس جوهرها علي الرغبة في التميز في جاليريا الروماني في موقعها غير بعيد عن ميدان دي سبانيا .



يعمل المعرض علي المقارنة بين اعمال كل من جياكومو بالا و بيكاسو و اعمال كاندينيسكي مع كارا و بول كليي و ديبيرو مع ماسون .يقدم المعرض 60 قطعة فنية تتبع كلها لماسيمو كابري و هو من اشهر جامعي التحف الفنية و اكبر ممولي القاعات الفنية تحت ادارة ابنته فرانشيسكا.



الاعمال التي يضمها المعرض تمثل حقبة فنية صاخبة بين الفن الحديث و السريالي و التجريدي. (أنسامد).



