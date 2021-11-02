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سفر و سياحة - ثقافة
فن حديث-معرض: جاليريا روماني حتي نصف فبراير
    (أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - يقام من الان و حتي منتصف فبراير القادم معرض روما حول الحركة الفنية في النصف الاول من القرن و التي تاسس جوهرها علي الرغبة في التميز في جاليريا الروماني في موقعها غير بعيد عن ميدان دي سبانيا .

    يعمل المعرض علي المقارنة بين اعمال كل من جياكومو بالا و بيكاسو و اعمال كاندينيسكي مع كارا و بول كليي و ديبيرو مع ماسون .يقدم المعرض 60 قطعة فنية تتبع كلها لماسيمو كابري و هو من اشهر جامعي التحف الفنية و اكبر ممولي القاعات الفنية تحت ادارة ابنته فرانشيسكا.

    الاعمال التي يضمها المعرض تمثل حقبة فنية صاخبة بين الفن الحديث و السريالي و التجريدي. (أنسامد).

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