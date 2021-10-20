إيطاليا: استعادة تماثيل من كنيسة هدمها الزلزال في لاكويلا

دراجي: حملة التطعيم في إيطاليا أسرع من الاتحاد الأوروبي
السيطرة على المنحنى الوبائي بفضل حس المسؤولية لدى المواطنين
وصول الوفود المشاركة في مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا.
الامارات..انطلاق المهرجان العربي لفيلم التراث
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
محكمة ايطالية تعلق محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل ريجيني
أيطاليا-تورينو..معرض الكتاب الدولي
موجة من الطقس السئ تضرب ايطاليا
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات
ايطاليا..مظاهرات لاطلاق سراح الباحث باتريك زكي المحتجز في مصر
ايطاليا-كورونا:مظاهرات للاحتجاج علي الجرين باس ..الخاصة بتلقي التطعيم