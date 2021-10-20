إيطاليا: استعادة تماثيل من كنيسة هدمها الزلزال في لاكويلا

(أنسامد) - أكتوبر 20 - روما - بعد 12 عاما من الزلزال المدمر، رأت تماثيل كنيسة قرية سان ديمتريو، التي تغطيها ذرق الطيور، النور لأول مرة منذ الزلزال المدمر الذي وقع قبل 12 عاما.



وقام رجال إنقاذ بإخراج التماثيل من كنيسة سانتيسيما أنونزياتي، في قرية سان ديمتريو، في مقاطعة لاكويا.



وضمت القائمة الأولى من الأصول الفنية التي تم إخراجها، 3 تماثيل وأربعة لوحات، بما في ذلك لوحة البشارة التي تعود للقرن الثامن عشر، التي أعدها الفنان لويجي فيلبي.



ويعود تاريخ الكنيسة بناء الكنيسة إلى عام 1600، ولكنها تضم أعمال فنية لعصور متعددة، بعضها يعود للقرن الخامس عشر، من بينها الجوقة الخشبية، والتي سيتم استعادتها في عمليات انقاذ أخرى.



وفي 28 أبريل، نشرت وكالة أنسا، تقريرا أعده المهندس باولو كابوراليتي، حول 12 كنيسة لم يتم إعادة بنائها في لاكويلا، بعد الزلزال، بينما تضم مفروشات وتماثيل ولوحات وجوقات خشبية وأرغن.



وتسبب التقرير في ضجة كبيرة، ودفعت السلطات بالبدء في إنقاذ الأعمال الفنية. (أنسامد).



