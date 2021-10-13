الصالون الدولي للسياحة في ريميني من 13 الي 15 اكتوبر

(أنسامد) - أكتوبر 13 - روما - يقام في الفترة من 13 الي 15 اكتوبر الصالون الدولي للسياحة في ريميني.



و علي هامش الافتتاح قدمت زيرا ماجليوزي كتابها تحت عنوان 15 دقيقة من الجمال يوميا " حيث تحدثت عن اول كتاب لها الذي استوحته من رحلاتها ومذكراتها ومشاعرها وذكرياتها وتجاربها الحميمة التي تحولت كلها الي قصة مكتوبة علي الاوراق .



ولدت زيرا عام 1984 في جايت وهي مهندسة معمارية وناشرة لكنها قبل كل شئ سائحة ذكية يحدوها الفضول في كافة اسفارها وبدات الكتابة منذ عام 2019 تبحث عن الساعدة في كل ما يحيط بها و ان كانت اصغر الاشياء وقامت بتسجيلها و تصويرها وجمعها ووصل عددها الي 365 صورة تتقاسمها مع اصدقائها علي انستجرام.



تنصح الكاتبة القراء بضرورة استكشاف محيطهم و البحث عن الجمال في ابسط الاشياء مثل شروق او غروب الشمس وتسجيل لحظات السعادة دون تخطيط وان يعيشوا اللحظة . (أنسامد).



