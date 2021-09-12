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عرض لوحة فريدة لدانتي أليغييري في أورفيتو
    (أنسامد) - سبتمبر 12 - روما - يستضيف متحف كلاوديو فاينا الايطالي، في ساحة الدومو في مدينة أورفيتو في الفترة من 14 سبتمبر إلى 14 نوفمبر لوحة فريدة للشاعر الايطالي دانتي أليغييري، موجودة في مكتب رئيس البلدية.

    سيتم عرض لوحة دانتي الملتحي الفريدة من نوعها في قلب معرض بعنوان "الوجه الحقيقي لدانتي أليغييري- مغامرة لوحة"، الذي تنظمه بلدية أورفيتو وتم تقديمه في المكتب الصحفي في مجلس النواب في روما.

    قالت عمدة أورفيتو روبرتا تارداني : دانتي ذو اللحية لا يسمح لنا بإعادة الاكتشاف فحسب، بل يسمح لنا أيضًا بإعادة قراءة جزء من تاريخ المدينة، وقصة طويلة وجميلة، وهي قصتنا، التي يجب ألا نمل من النظر إليها بعيون مختلفة وفضولية. (أنسامد).

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