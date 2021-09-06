مدينة كورتونا الإيطالية تختار "زاهي حواس" رجل العام

(أنسامد) - سبتمبر 6 - روما - أعلن عمدة مدينة كورتونا الإيطالية، اختيار الدكتور "زاهي حواس" رجل العام، نظرا لتكتشافاته الأثرية ودورة في الحفاظ على الآثار والتراث العالمي.



وشهدت مدينة كورتونا الإيطالية مهرجان ثقافي أثري كبير، وألقى عالم الآثار المصرية رئيس مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية الدكتور زاهي حواس محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بمصر، حسبما ذكر بيان إعلامي لمكتب الدكتور حواس.



وأكد "حواس" أن مصر تشهد طفرة كبيرة في الاكتشافات الأثرية التي اذهلت العالم أجمع، كما تحدث عن اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة بالاقصر، والمعبد الجنائزي للمملكة "نيت" زوجة الملك تتي أول ملوك الأسرة السادسة بسقارة.



وأوضح أنه يبحث حاليا عن مقبرة المهندس "إيمحتب" بسقارة ومقبرة المملكة نفرتيتي بالأقصر، مشيرا إلى أهمية العلاقة القوية التي تربط مصر وإيطاليا منذ قديم الزمان، ودعا حواس الشعب الإيطالي لزيارة مصر.



ووقع حواس في نهاية المحاضرة "كتاب سحر الأهرامات وأسرار من الرمال" باللغة الإيطالية. (أنسامد).



