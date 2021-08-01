روبرتو أنتونيلي الرئيس الجديد لأكاديمية لينسيان

(أنسامد) - أغسطس 1 - روما - تم تعيين روبرتو أنتونيلي في منصب الرئيس الجديد لأكاديمية لينسيان الايطالية خلفًا للرئيس السابق للاكاديمية جورجيو باريزي.



بالإضافة إلى القيام بالنشاط العادي الخاص بمهام منصبه في الأكاديمية، سيكون أنتونيلي مسؤولا أيضا عن الاحتفالات بأشهر الفنانين الإيطاليين التي افتتحت في عام 2019 بالمعارض المخصصة لليوناردو دا فينشي، ثم الرسام الايطالي رفائيل وهذا العام للرسام الايطالي دانتي.



كان أنتونيلي يشغل منصب أستاذ فخري في فقه اللغة بجامعة سابينزا في روما. درس أصول وتطور الأدب الرومانسي من العصور الوسطى إلى العصر المعاصر.



كما درس تطور فكرة "أوروبا" من العصور القديمة إلى العصر المعاصر، وقام بتشجيع وتنسيق البحوث والمنشورات حول الأدب الأوروبي. قبل انتخابه رئيسًا لأكاديمية لينسيان، أسس وأدار قسم الدراسات الأوروبية وكلية العلوم الإنسانية وقسم العلوم الإنسانية والفنون والبيئة في جامعة سابينزا في روما. (أنسامد).



