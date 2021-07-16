معرض لفن الرسم في البندقية وفينيتو

(أنسامد) - يوليو 16 - روما - سيتم افتتاح معرض غير مسبوق مخصص لفن الرسم في البندقية وفينيتو في القرنين السابع عشر والثامن عشر في شهر سبتمبر المقبل في معرض أكاديمية البندقية.



سيضم المعرض مجموعة مختارة تضم 63 عملاً، يعرض بعضها لأول مرة والبعض الاخر يعرض لاول مرة في شكلها الحالي بعد أعمال الترميم التي تم تنفيذها لهذه المناسبة.



من بين الأعمال التي سيتم عرضها لوحة للفنان الايطالي تيبولو، ولوحة من أعمال لوكا جيوردانو، بالاضافة للوحات من أعمال بادوفانينو وجيوليا لاما.



يقدم المعرض الجديد موضوعات وأبطالًا مهمين بشكل خاص للإنتاج التصويري للقرنين السابع عشر والثامن عشر، مكملاً مخطط المتحف، والذي يمتد لفترة زمنية من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر.



يقول مدير المعرض جوليو مانييري إيليا : مع هذه المبادرة، أصبح المعرض مكانًا متميزًا على الساحة العالمية للتعرف على عنصر مهم لا يزال غير معروف وقطعة من تاريخ الفن، ولا سيما فن الرسم في البندقية وفينيتو في القرن السابع عشر. (أنسامد).



