ميلان: معرض "بوب& ثورة" يستعرض أعمال جيانجياكومو سباداري

(أنسامد) - يوليو 1 - روما - يستضيف معرض "أرتي يوتوبيا" في ميلان، معرض "بوب& ثورة" تحت رعاية لويجي بيدراتزي وأليساندرو سباداري، الذي يضم أعمال الفنان جيانجياكومو سباداري، التي تعكس الثقافة المعاصرة بين عام 1969 ونهاية السبعينات.



ويضم المعرض 25 صورة و5 لوحات كبيرة رسمها الفنان المذكور، والتي تسلط الضوء على بعض الأيقونات الهامة والأحداث التي شهدتها فترة السبعينات من القرن المنصرم.



وبحسب لويجي بيدراتزي، مدير المعرض، فإن الأعمال المعروضة تضم صورا لمالكوم إكس، وماو تسي تونج، ولينين ولومومبا، وصول إلى جاريبالدي والمقصلة التي رسمها جيانجياكومو سباداري مع أبنه، أليساندرو.



يتابع بيدراتزي: "المعرض هو بمثابة تأريخ شجاع وغريب، لا يسمح فقط بإعادة اكتشاف واحد من كبار الفنانين المؤثرين في القرن العشرين، وإنما أيضا بإعادة قراءة الرسم في هذه الحقبة ذات التناقضات الاجتماعية الكبيرة، مع بانوراما فنية غنية وحية". (أنسامد).



