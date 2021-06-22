ايطاليا تطالب اليونسكو بحماية البندقية

(أنسامد) - يونيو 22 - روما - تستانف ايطاليا حملتها الكبيرة لمنع السفن العملاقة من دخول قناة جوديكا في البندقية ..و في اطار هذه الحملة تطالب منظمة اليونسكو التي ستعقد اجتماع جمعيتها السنوية من 16 الي 31 يوليو الي تدخل الفنيين التابعين للمنظمة بقوة لحل هذه المشكلة من خلال حظر دخول السفن العملاقة و توجيهها لاحدي الموانئ المناسبة في المنطقة.



وفي هذا الاطار يقول وزير الثقافة الايطالي داريو فرانشيسكيني - لوكالة الانباء الايطالية انسا - انه لا وقت للتردد و ان المسألة في منتهي الجدية ..و يطالب الايطاليون اليونسكو بالتدخل الفوري و المباشر و الفعال لحل هذه المشكلة و انقاذ البحيرة و الحفاظ علي جمالها ووضع البندقية علي القائمة الحمراء للمدن المهددة .



و قد اثير هذا الموضوع مرة اخري لانه و بعد الالتزام بعدم دخول السفن العملاقة الي ميناء جوديكا لمدة 17 شهرا كسرت في 5 يونيو الماضي السفينة العملاقة MSC opera الحظر و دخلت الي الميناء وسط اعتراضات كبيرة . (أنسامد).



