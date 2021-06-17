معرض صور فاريان صفر الجمعة 18 يونيو في بارما

إيطاليا/كوفيد: 1400 حالة جديدة و 52 وفاه
معدل الحالات الإيجابية ثابت عند 0.6٪
ماتاريلا للرئيس التونسي : قضية المهاجرين تعني الأمن والتنمية
تعاون إكسبو2020 دبي والأمم المتحدة لتعزيز للأعمال المستدامة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
البندقية في المنطقة البيضاء: أول سائحين في مدينة البحيرات
كوفيد - 19 :ثلثي ايطاليا يتحول الي اللون الابيض
ايطاليا..تخفيض تدريجي لاجراءات كورونا
مطاعم ميلانو و تورينو تقدم خدماتها في الهواء الطلق
Mole Antonelliana باللون الوردي بمناسبة الدورة 104 لجيرو إيطاليا
أعادة وضع يد التمثال الروماني الضخم الشهير للإمبراطور قسطنطين في روما بعد وصول إصبع من متحف اللوفر في باريس