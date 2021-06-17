معرض صور فاريان صفر الجمعة 18 يونيو في بارما

(أنسامد) - يونيو 17 - روما - ينطلق الجمعة 18 يونيو معرض صور الباحثة فاريان صباحي صفر في الفناء أ في بارما .



معرض فاريان صباحي "سفر: رحلة إلى الشرق الأوسط" يبدأ بحضور المقيّم البلدي للمواطنين. 'حقوق نيكوليتا باسي.



ستون صورة التقطتها فاريان صباحي في لبنان وسوريا والعراق وإيران والإمارات العربية وأذربيجان وأوزبكستان واليمن بين فبراير 1998 وربيع 2005 وعرضت للمرة الثانية بعد المعرض في متحف ماو للفنون الشرقية.



كلمة السفر تجمع معاني المعرض المتعددة: تحكي أسفار فاريان صباحي وأراضيها والأشخاص الذين صوروها وتحث الزائر على القيام برحلة جغرافية وعاطفية (أنسامد).



