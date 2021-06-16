ترميم منزل الشاعر ألفريدو أورياني

(أنسامد) - يونيو 16 - روما - قامت السلطات الايطالية بترميم منزل الشاعر ألفريدو أورياني فيلا الكارديللو بتمويل E-R بقيمة 274 ألف يورو.



يعود "منزل الشاعرIl Cardello" إلى حياة جديدة ، وهو مبنى قديم يقع على تلال Casola Valsenio (رافينا) حيث قضى الكاتب والشاعر ألفريدو أورياني معظم حياته وكتب أعماله.



اقيم حفل افتتاح متحف المنزل السبت الماضي .. قال المستشار الإقليمي للثقافة ، ماورو فيليكوري "هذا الترميم مهم لمبنى مهم لمجتمع كاسولا فالسينيو ولكامل الإقليم .



تم تمويل المشروع من قبل الإقليم بمبلغ 220.500 يورو ، أي ما يقرب من 70 ٪ من النفقات. صيانة استثنائية (54 ألف يورو) أيضًا للحديقة والأخشاب المجاورة لكارديللو ، وهي قيمة مضافة للمجمع ، خاصة لأهميته من وجهة نظر طبيعية وطبيعية.



الفترة المحددة التي تم فيها بناء المبنى غير معروفة ، ومن المعروف أنه دار ضيافة دير البينديكتين في فالسينيو ، الذي تم توثيق وجوده بدءًا من 1126. تم ذكر كارديللو لأول مرة في وثيقة مؤرخة 1419. بعد فترات الصعود والهبوط ، تم شراؤها في عام 1855 من قبل لويجي أورياني ، والد ألفريدو.



انتقلت عائلة Oriani إلى هناك بشكل دائم في عام 1866 وامتلكتها حتى عام 1978 ، عندما تركتها لويجيا بيفيري أورياني ، أرملة أوغو ، الابن الوحيد لألفريدو ، مع الجمهور إلى جسد 'Casa di Oriani' مع الأرض المحيطة. يعود تاريخ الهيكل الحالي للمبنى إلى ترميم عام 1926 ، والذي كان مستوحى من الطراز الرومانسكي الحديث في السنوات الأولى للنظام الفاشي ولم يهتم بالحفاظ على العمارة الأصلية.



من ناحية أخرى ، يعد التصميم الداخلي مثالًا نادرًا لمنزل رومانيا الفخم في القرنين التاسع عشر والعشرين ؛ غرفتان لم تتأثر بترميم عام 1926 هما غرفة نوم أورياني ، مع السرير الذي توفي فيه في 18 أكتوبر 1909 ، والدراسة بحوالي 600 كتاب من مكتبته الخاصة.



(أنسامد).



