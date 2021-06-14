متحف متنقل لافكاركل من دافنشي وأرخميدس

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - تم انشاء متحف متنقل مخصص لعرض افكار ليوناردو دافنشي وأرخميدس..هو فعليا معرض بلا موقع أو جدران..



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سيتجول معرض أرخميدس وليوناردو بحثًا عن مدرسة أو حديقة أو مكتبة أو سجن أو مستشفى أو دار للمسنين أو أي مكان يرغب في الترحيب بهم.



طريقة لإخراج الفن والثقافة خارج المكان التقليدي ، لإيصالهما إلى الأماكن التي عادة ما تكون مستبعدة. .. ظهرت فكرة انشاء المتحف المتنقل المخصص لأرخميدس وليوناردو ، خلال حالة الطوارئ الصحية.



تم إنشاء مجموعة محمولة من النماذج الأولية بمقياس رسم يبلغ حوالي 50 سم: تبرز تفاصيل مدفع صممه ليوناردو من أجل Ludovico il Moro ،او تفاصيل جهاز أرخميدس.



أعيد بناء كل شيء على نطاق واسع ، في تياترو ستابيني كاتانيا ، والذي يتصدي لأول مرة لانشاء متحفًا ويتحول إلى ورشة عمل ، حيث يقوم الحرفيون الرئيسيون بإنشاء نماذج أولية لعصر فريد.



توضح ماريا غابرييلا ، مديرة المتحف المخصص لليوناردو وأرشيميد الواقع في أورتيجيا ، "نشعر بمسؤولية كبيرة في المجال الثقافي ، وقد دفعنا ذلك إلى تطوير نموذج المتحف التقليدي ، لجعله مفتوحًا ومتاحًا للجميع..اي جلب الفن والعلم الي البيوت. ..اختراعات أرخميدس ، مثل فن ليوناردو ، هي روائع خالدة. (أنسامد).



