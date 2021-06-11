لاروليكا تنظم ورشة عمل إلكترونية حول الكتب الأحد القادم

(أنسامد) - يونيو 11 - روما - تنظم مؤسسة لاروليكا عضو الشبكة السويدية لمؤسسة "آنا ليند"، في 13 يونيو الجاري الاجتماع الثالث لحلقة الكتاب، وهي عبارة عن ورشة عمل عبر شبكة الإنترنت، في إطار برنامج الفعاليات للماراثون الافتراضي للحوار الأورومتوسطي، والذي سيستمر حتى 29 يونيو الحالي.



وقالت مؤسسة "آنا ليند"، إن ورش العمل يتم تنظيمها في صورة عرض للكتب ومناقشات حولها، ما يتيح الفرصة للمشاركين بتقاسم كتاب، واكتشاف كتب جديدة يعرضها مشاركون آخرون.



وتسمح هذه المناقشات بتفاعل كبير بين المشاركين، حيث تتم في مجموعات صغيرة، وتكون بمثابة فرصة للتعلم بين الثقافات المختلفة، والتواصل فيما بينها.



وأكدت المؤسسة، أن الاجتماع الثالث للكتاب يسمح للمشاركين بعرض أحد الكتب التي تم نشرها في بلادهم، وسيكون لبقية المشاركين بعد عرض الكتاب في المجموعات الصغيرة، وتقديم ملخص له، وتحديد سبب اختياره للعرض، الحق في قراءة جملة أو فقرة أعجبته في الكتاب.



وستقام ورشة العمل يوم الأحد القادم اعتبارا من الساعة 15 إلى 16.30، وستكون المشاركة متاحة للأسماء المسجلة، التي يمكنها التسجيل عبر الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7JwI4iElSUfiLe3U9zOBu Tb5pEhWCFa4MuNyVm567rsWa1A / viewform (أنسامد).



