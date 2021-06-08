معرض علم الاثار الان حتي 7 نوفمبر بالمتحف الروماني

(أنسامد) - يونيو 8 - روما - يقام في الفترة من اليوم 8 يونيو و حتي 7 نوفمبر القادم معرضا تحت عنوان " علم الاثار الان " بالمتحف الروماني.



يعرض في اطار المعرض صندوق الكنز الباروكي من الأعمال المعاصرة التي أثبتت في الواقع أنها تتوافق تمامًا مع حلم الكاردينال سكيبيون وأفكار الفنانين الذين صنعوا محكمته الوحيدة.



تؤكد آنا كوليفا ، المديرة السابقة للمعرض والتي كانت لديها فكرة هذا المعرض وهي المنسقة مع ماريو كودغناتو (يحظى المعرض بدعم مؤسسة برادا ان المجموعة التي يتم عرضها من الأعمال الناتجة عن 10 سنوات من العمل المستمر .



صاحب الفيلا التي تضم المعرض مثقف ، غني وقوي هو سكيبيون بورغيزي ، الكاردينال الذي تنتمي إليه الفيلا المذهلة التي تضم الآن معرضًا يحمل نفس الاسم ، جامعًا لا مثيل له ، مغرمًا بالفن لدرجة مطاردته دون أي وازع. ومن يدري ما سيقوله اليوم عندما يواجه وجهاً لوجه مع 80 عملاً من أعمال داميان هيرست ، الفنان الأكثر شهرة وإثارة للجدل في عصرنا الحالي. (أنسامد).



