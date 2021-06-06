إيطاليا: أورج تشيمينو التاريخي يعود مجددا للعزف في نابولي

(أنسامد) - يونيو 6 - روما - بداية من اليوم، 6 يونيه، تبدأ سلسلة أربعة حفلات يقودها المايسترو كانيو فيدانزا، على أورج تشيمينو Cimino، التاريخي الذي يعود للقرن الثامن عشر، الموجود في كنيسة سانتا كاترينا دا سيانا، في نابولي.



الأورج يعود مجددا للعزف بعد ترميمه مؤخرا بواسطة مؤسسة مونتي دي باسكي دي سيانا.



وفيما يتعلق بالحفلات الأربعة، فهي تحمل عنوان "موسيقى ثمينة للجميع"، فالدخول للحفلات مجاني داخل الكنيسة. إلى جانب ذلك، فسيتم بث الموسيقى في الخارج من خلال نظام صوتي، حتى تصدح الموسيقى في الشوارع والحارات الجانبية بين الساعة 11 ونص و12 ظهرا.



المقطوعات التي سيتم عزفها، تعود إلى المؤلف الفلمنكي، جيوفاني دي ماكو، الذي توفى في نابولي عام 1614.



الحفلات تضم برنامج متنوع في كل حفلة، وهو مهداة بالكامل لمدرسة الأورج في نابولي التي تعود للقرن السابع عشر.



المبادرة تشكل جزء من نشاط مؤسسة "بيتا دي توركيني" في نابولي، والتي ستستمر حتى 27 يوينه القادم.



توضح فيدريكا كاستالدو: "هذه طريقتنا في إعادة النشاط، وتوجيه التحية لكل شيء في قلبنا: الموسيقى، تاريخنا، جمهورنا ومدينتنا".



(أنسامد).



