حصن مزالقار التاريخي يعود للظهور من مياه بحيرة بعد 70 عاما

(أنسامد) - مايو 23 - روما - كما لو كان سحرا، عاد حصن مزالقار التاريخي المبني منذ القرن التاسع الميلادي، للظهور مجددا من أسفل مياه بحيرة، بعد أختفاءه منذ خمسينات القرن المنصرم.



الحصن الذي يعود بناءه إلى عام 830 ميلاديا، والذي بناه العرب ضمن مدينة زبوت، في منطقة سامبوكا دي سيشيليا، على الساحل الغربي لجزية صقلية. وكما لو كان مثل العنقاء، فهذه القلعة الحجرية، أنبثقت من المياه، بعد اختفاءه مفاجأة أسفل بحيرة أرانسيو منذ سبعين عاما.



الحصن كان يستخدم كمحطة بريدية بين البحر والجبل للقوافل التي تمر بالمنطقة، ويعد واحدا من أكثر المواقع الرمزية في سامبوكا دي سيشيليا.



عودة هذا الحصن في بحيرة أرانسيو، جاء بالتزامن مع عودة ظهور قرية كورون أسفل بحيرة ريسيا، والسبب نفسه، هو جفاف البحيرة أيضا.



وجاء اختفاء الحصن في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، رغم أنه كان بحالة ممتازة، هو بسبب قرار سيء ببناء خزان اصطناعي في الوادي، يعرف باسم "منطقة الطاحونة، مما جعل المياه تغمر الحصن. لكن مع السنوات الأخيرة والانخفاض التدريجي لمستوى البحيرة، بدأ جسم الحصن يظهر مجددا. (أنسامد).



