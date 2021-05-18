20% من الإيطاليين لن يذهبو في إجازة هذا الصيف

(أنسامد) - مايو 18 - روما - كشف اتحاد الأعمال التجارية والشركات في إيطاليا "Confcommercio" أن 20% من الإيطاليين لن يذهبوا في إجازة صيفية هذا العام، كما أن ما يقرب من نصف العائلات (47,7%)، لم تقرر بعد ما ستفعله، وتفضل الإنفاق على سبل الراحة في المنزل.



وبين الاتحاد أن عدم اليقين الناجم عن فيروس كورونا، يبطئ التعافي، ويلقي بظلاله على الاستهلاك، مشيرا إلى أنه رغم تزايد الثقة في المستقبل، إلا أن نسبة الأشخاص الحذرين لا يزال يفوق عدد المتفائلين بالمستقبل.



ولفت الإتحاد إلى أنه بالنسبة لنصف الإيطاليين، تظل الأولويات هي العمل.



يوضح رئيس اتحاد الأعمال التجارية، كارلو سانجالي: "الوباء أخذ في الانحساء، والظروف مهيأة لإعادة التشغيل بأمان. تحتاج الشركات إلى مزيد من الحياة الطبيعية واليقين من أجل التخطيط لأنشطتها"، مشددا على ضرورة تعويض الخسائر ودفع النمو الاقتصادي الذي لا يزال ضعيفا للغاية. (أنسامد).



