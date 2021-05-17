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سفر و سياحة - ثقافة
جاليري الفن الحديث في روما..معرض الطبيعة نينا ماروكولو
    (أنسامد) - مايو 17 - روما - يقام في جاليري روما للفن الحديث معرض بعنوان "الطبيعة تظهر مع ثورة الأوكالبتوس" للفنانة نبنا ماروكولو .

    تثير الفنانة الحداثية العديد من التساؤلات ..ما مقدار الفن وكم الحياة وكم عدد الموضوعات التي يمكن أن تتعايش في الشجرة؟ ماذا تخبرنا عينة علمانية أنه من الأرض ، حيث جذورها ، صعد إلى السماء تقريبًا ، شاهدًا على الزمن والأحداث والأخطاء البشرية؟ هذا هو المكان الذي تبدأ فيه "ثورة الأوكالبتوس" لنينا ماروكولو ، الفنانة ، المغنية ، المؤدية ، الكاتبة ، التي توقع مفهوم المعرض الجديد غير المنشور الذي استضافته غاليريا دي آرت موديرنا في روما ، من اليوم وحتى 29 أغسطس .

    ليس معرضًا للأعمال أو الأشياء ، ولكنه عمل واحد يتكون من سلسلة من الصور الفوتوغرافية والكتابات والكتب والمنحوتات الصغيرة لإعادة تأسيس عالم الطبيعة وحيث تكون الطبيعة نفسها هي الفنان بطريقة ما.

    ترنيمة للحياة ، صُممت كجزء من مبادرات يوم الأرض 2021 في 22 أبريل والتي ، وفقًا لمشرفة الكابيتولين للتراث الثقافي ، ماريا فيتوريا ماريني كلاريلي ، "تدعم العودة إلى الطبيعة كما في كوكبة" ، الإصدار الثاني من مشروع المعرض الذي تم افتتاحه للتو في فيلا بورغيزي. (أنسامد).

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