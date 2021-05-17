جاليري الفن الحديث في روما..معرض الطبيعة نينا ماروكولو

(أنسامد) - مايو 17 - روما - يقام في جاليري روما للفن الحديث
معرض بعنوان "الطبيعة تظهر مع ثورة الأوكالبتوس" للفنانة نبنا
ماروكولو .
تثير الفنانة الحداثية العديد من التساؤلات ..ما مقدار الفن وكم
الحياة وكم عدد الموضوعات التي يمكن أن تتعايش في الشجرة؟ ماذا
تخبرنا عينة علمانية أنه من الأرض ، حيث جذورها ، صعد إلى السماء
تقريبًا ، شاهدًا على الزمن والأحداث والأخطاء البشرية؟
هذا هو المكان الذي تبدأ فيه "ثورة الأوكالبتوس" لنينا ماروكولو ،
الفنانة ، المغنية ، المؤدية ، الكاتبة ، التي توقع مفهوم المعرض
الجديد غير المنشور الذي استضافته غاليريا دي آرت موديرنا في روما
، من اليوم وحتى 29 أغسطس .
ليس معرضًا للأعمال أو الأشياء ، ولكنه عمل واحد يتكون من سلسلة
من الصور الفوتوغرافية والكتابات والكتب والمنحوتات الصغيرة لإعادة
تأسيس عالم الطبيعة وحيث تكون الطبيعة نفسها هي الفنان بطريقة ما.
ترنيمة للحياة ، صُممت كجزء من مبادرات يوم الأرض 2021 في 22 أبريل
والتي ، وفقًا لمشرفة الكابيتولين للتراث الثقافي ، ماريا فيتوريا
ماريني كلاريلي ، "تدعم العودة إلى الطبيعة كما في كوكبة" ،
الإصدار الثاني من مشروع المعرض الذي تم افتتاحه للتو في فيلا
بورغيزي. (أنسامد).