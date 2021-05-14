كالياري تحتفي بالذكرى الخامسة لوفاة النحات بينوتشيو سيولا

(أنسامد) - مايو 14 - روما - تحتفي مدينة كالياري الايطالية بالذكرى الخامسة لوفاة الفنان والنحات بينوتشيو سيولا، حيث ستستضيف قلعة سان ميشيل معرضا تحت عنوان "الحجر الأم، الطبيعة، النحت، المدينة"، والذي تستمر أعماله حتى 3 أكتوبر.



يتم تنظيم المعرض برعاية سيمونا كامبوس بالتعاون مع ماريا سيولا، ابنة بينوتشيو سيولا ومديرة مؤسسة سيولا. سيكون المعرض بمثابة رحلة عبر أهم أعمال ومشاريع سيولا، بما فيها أعمال لم تعرض من قبل.



وأكدت ابنته ماريا أن المعرض بمثابة" تكريم من المدينة للفنان، وكذلك تحية من الفنان للمدينة". (أنسامد).



