عودة إلى الطبيعة ..متحف الفن إلى فيلا بورغيزي

(أنسامد) - مايو 12 - روما - يقام في الفترة من 12 مايو إلى 25 يوليو ، للسنة الثانية على التوالي معرضا تحت عنوان العودة الي الطبيعة في حديقة فيلا بورغيزي الكبيرة في روما.



الفروع التي تتكاثر وتجدد نفسها في شكل غير مسبوق مع العناصر الفولاذية لـ Loris Cecchini ، النافذة التي تعمل كمرشح بين خيال وحقيقة Leandro Erlich ، التوتر على حرية المهاجر بواسطة Pietro Ruffo ، الذي ينبثق قليلاً من المرآة المائية لنافورة Silenus وتتجه نحو حياة جديدة ..ومرة أخرى ، تدوي القضبان في مهب الريح ، مما يوحي بفكرة الرحلة التي أصبحت ممكنة أخيرًا ، في التثبيت الذي أنشأته مارزيا ميجليورا بالتعاون مع سجناء سجن ربيبيا.



نعود للتنفس بطريقة جديدة ، في اللقاء الإيحائي بين الأشجار والأعمال الفنية ، بفضل "العودة إلى الطبيعة" ، التي ستغزو في الفترة من 12 مايو إلى 25 يوليو ، للسنة الثانية على التوالي ، حديقة فيلا بورغيزي الكبيرة. في روما.



برعاية Costantino D'Orazio ، يهدف مشروع المعرض - المتاح مجانًا - إلى إعادة التفكير في علاقة جديدة مع الطبيعة من خلال الفن المعاصر ، وتحرير الخيال للتفكير في مستقبل مختلف ، وأيضًا بفضل التفاعل و الانسجام بين الرجال والنساء والطبيعة. (أنسامد).



