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اعادة فتح متحف مارتا الاثري .. الحجز عبر الانترنت
    (أنسامد) - مايو 10 - روما - أعيد افتتاح متحف مارتا الأثري الوطني في تارانتو للجمهور اعتبارا من يوم الأربعاء 12 مايو ، حيث افتتح منصة التذاكر الإلكترونية لحجز التذاكر عبر الإنترنت ، مما سيسمح بالزيارة بأمان تام وفقًا للوائح مكافحة العدوى.

    تقول مديرة المتحف ايفا ديجلينوسينتي ان خدمة الحجز عن طريق الانترنت تتيح الوصول إلى مسار المعرض للمجموعات ذات القبول المحدود ، في أوقات محددة كل نصف ساعة ، بحد أقصى 15 شخصًا كل 30 دقيقة مع التحكم الرقمي في التذاكر.

    من خلال شراء التذكرة عبر الإنترنت ، يمكنك الطباعة والعرض عند المدخل أو إظهار رمز الحجز والدفع من خلال هاتفك الذكي. سيتم الدخول بالحجز الإجباري ودفع التذكرة عبر الإنترنت فقط على موقع MArTA الإلكتروني. (أنسامد).

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