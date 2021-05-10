اعادة فتح متحف مارتا الاثري .. الحجز عبر الانترنت

(أنسامد) - مايو 10 - روما - أعيد افتتاح متحف مارتا الأثري الوطني في تارانتو للجمهور اعتبارا من يوم الأربعاء 12 مايو ، حيث افتتح منصة التذاكر الإلكترونية لحجز التذاكر عبر الإنترنت ، مما سيسمح بالزيارة بأمان تام وفقًا للوائح مكافحة العدوى.



تقول مديرة المتحف ايفا ديجلينوسينتي ان خدمة الحجز عن طريق الانترنت تتيح الوصول إلى مسار المعرض للمجموعات ذات القبول المحدود ، في أوقات محددة كل نصف ساعة ، بحد أقصى 15 شخصًا كل 30 دقيقة مع التحكم الرقمي في التذاكر.



من خلال شراء التذكرة عبر الإنترنت ، يمكنك الطباعة والعرض عند المدخل أو إظهار رمز الحجز والدفع من خلال هاتفك الذكي. سيتم الدخول بالحجز الإجباري ودفع التذكرة عبر الإنترنت فقط على موقع MArTA الإلكتروني. (أنسامد).



