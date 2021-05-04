اعادة افتتاح قاعات مصنوعات العاج الاثرية.. قصر البارجيللو

(أنسامد) - مايو 4 - روما - تمت اعادة افتتاح قاعات عرض مصنوعات
العاج في قصر البارجيللو في فلورنسا. بمناسبة إعادة الافتتاح اليوم
بعد الغلق الذي فرضته حالة الطوارئ Covid ، قدم المتحف أيضًا
الغرفة الجديدة المخصصة لمجموعة الأعمال والأشياء المصنوعة من
العاج ، والتي تغطي فترة زمنية تبلغ 15 قرنًا وهي من بين الأكثر
شهرة في العالم.من حيث العدد (250 عينة) من حيث الجودة والتنوع.
تم تصميم إعادة الترتيب لتحسين طرق الحفظ - تم استبدال حالات
العرض غير الملائمة التي يعود تاريخها إلى الثمانينيات بالاضافة
الي ترميم بعض الأعمال.
كما تم تضمين بعض الروائع المحفوظة سابقًا في الرواسب ، مثل
Baroque Crucifix الذي يعود للعرض بعد ما يقرب من قرن من الغياب.
كما تم ترميم الأجهزة التصويرية والزخرفية. التي تقع بغرفة في
الطابق الأول من المتحف ، وتجمع القطع العاجية الثمينة والقديمة
مثل Diptych مع مشاهد من حياة القديس بولس وآدم في الجنة الأرضية
واللوحة مع الإمبراطورة البيزنطية ، التي تعود إلى القرنين الخامس
والسادس. . ثم هناك كارولينجيان Flabellum النادر من دير Tournus ،
Olifante della Saint Chapelle ، الذي تم التبرع به لملك فرنسا عام
1274 ، Madonna of the Grand Dukes ، ولكن أيضًا لوحات ومنحوتات من
العصور الوسطى وفسيفساء نادرة. (أنسامد).