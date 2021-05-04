اعادة افتتاح قاعات مصنوعات العاج الاثرية.. قصر البارجيللو

(أنسامد) - مايو 4 - روما - تمت اعادة افتتاح قاعات عرض مصنوعات العاج في قصر البارجيللو في فلورنسا. بمناسبة إعادة الافتتاح اليوم بعد الغلق الذي فرضته حالة الطوارئ Covid ، قدم المتحف أيضًا الغرفة الجديدة المخصصة لمجموعة الأعمال والأشياء المصنوعة من العاج ، والتي تغطي فترة زمنية تبلغ 15 قرنًا وهي من بين الأكثر شهرة في العالم.من حيث العدد (250 عينة) من حيث الجودة والتنوع.



تم تصميم إعادة الترتيب لتحسين طرق الحفظ - تم استبدال حالات العرض غير الملائمة التي يعود تاريخها إلى الثمانينيات بالاضافة الي ترميم بعض الأعمال.



كما تم تضمين بعض الروائع المحفوظة سابقًا في الرواسب ، مثل Baroque Crucifix الذي يعود للعرض بعد ما يقرب من قرن من الغياب.



كما تم ترميم الأجهزة التصويرية والزخرفية. التي تقع بغرفة في الطابق الأول من المتحف ، وتجمع القطع العاجية الثمينة والقديمة مثل Diptych مع مشاهد من حياة القديس بولس وآدم في الجنة الأرضية واللوحة مع الإمبراطورة البيزنطية ، التي تعود إلى القرنين الخامس والسادس. . ثم هناك كارولينجيان Flabellum النادر من دير Tournus ، Olifante della Saint Chapelle ، الذي تم التبرع به لملك فرنسا عام 1274 ، Madonna of the Grand Dukes ، ولكن أيضًا لوحات ومنحوتات من العصور الوسطى وفسيفساء نادرة. (أنسامد).



